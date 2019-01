16 år gammel gutt omkom i snøskuter-ulykke

Ulykken ble meldt inn til politiet rett før klokka 21 onsdag kveld.

– Den omkomne var en del av et følge på til sammen fem personer som var på tur i området Lislettfjellet i Balsfjord. Den omkomne ble erklært død på stedet, skriver politiet i en pressemelding.

Pårørende er varslet og Balsfjord kommune har satt ned kriseteam.

– De fire i turfølget blir ivaretatt. De har status som vitner og vil bli avhørt av politiet for å klarlegge hendelsesforløpet.

Lensmann i Midt-Troms, Andreas Nilsen sier til NRK at ulykken skjedde i området ved Sagelvvatn, et populært område for skuterkjørere, men det er ikke tillatt å kjøre skuter der.