Saken er oppdatert:

Klokken 16.30 fredag melder politiet at jenta er funnet og i god behold.

Jenta sist ble observert 200 meter fra Eidebakken skole, opplyser politiet.

Jenta skal frivillig ha forlatt skolen klokken 12, melder politiet, men hun har fortsatt ikke kommet hjem.

Politiet er på stedet og frivillige hjelpemannskaper fra Røde Kors er på vei for å starte et søk.

Politiet ber publikum som kan ha sett jenta om å ta kontakt.

Jenta hadde på seg mørkeblå parkas, grå lue, oransje vinterbukse og beige sko.

– Verken vi, familien eller venner vet hvor hun er. Dette er et lite lokalsamfunn, og med de værutsiktene vi har utover ettermiddagen og kvelden vil vi ikke vente med å iverksette et søk etter henne. Vi kaller inn mannskaper og hunder for å så raskt som mulig finne henne, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt.

Konstituert rådmann i Lyngen kommune Stig Kjærvik sier at de har gjennomsøkt skolen. Da jenta ikke var å finne ble leteaksjonen raskt iverksatt på grunn av det dårlige været.

Han sier de leter i Lyngen og i et større område.

– Det er dårlig vær og det bekymrer oss at hun ikke har dukket opp hjemme, sier Kjærvik.