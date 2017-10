Zekhnini var tilbake i Fiorentina-troppen for første gang siden tredje serierunde mot Udinese forrige helg. Etter et kort innhopp mot Inter i Serie A-åpningen, og deretter to kamper på benken, hadde nordmannen vært ute av A-lagsvarmen i storklubben.

Firenze-laget har hatt en noe trøblete start på Serie A-sesongen. Zekhnini og co. står med ti poeng etter tre seirer, én uavgjort og fire tap.

Zekhnini kom til Fiorentina fra Odd før denne sesongen.