Zekhnini nedlesset med tekstmeldinger fra Fiorentina-fansen

I sommer ble 19-åringen solgt fra Odd for snaut 20 millioner kroner. Serie A-debuten kom allerede i første serierunde da han fikk et kort innhopp i 0-3-tapet borte mot Inter.

Zekhnini kan ikke klage på mottakelsen han har fått i Firenze.

– Jeg har fått masse meldinger fra folk jeg ikke kjenner. Jeg vet ikke hvordan de har fått tak i nummeret mitt, men det er kult å se hvor mye fotball betyr for folk, både unge og gamle, sier han til Dagbladet og fortsetter:

– De skriver at de liker meg som fotballspiller, og at jeg skal signere ting for dem, men det blir litt vanskelig når hele byen skal sende meldinger.

Unggutten er om dagen opptatt med spill for U21-landslaget. Norge møter tirsdag Israel på Marienlyst i Drammen.