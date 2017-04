Villreinstammens skjebne avgjøres etter påske

Mattilsynet har fått frist til 19. april med å komme med sitt endelige råd for hvordan situasjonen skal håndteres.

– Men det er ingen tvil om at vi står oppe i en svært krevende situasjon. Hele eller deler av stammen må trolig tas ut, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Statsråden møtte fredag representanter fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å diskutere mulige tiltak mot den dødelige hjortesykdommen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale venter på råd fra Mattilsynet. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Vår vurdering vil skje fortløpende etter dette. Men det er nok grunn til å vente at vi må starte på et arbeid der vi tar ut deler av stammen i Nordfjella, sier Dale, som ikke vil konkludere om hvorvidt hele stammen skal tas ut før han har fått de nye anbefalingene fra Mattilsynet.

Flere metoder

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet Karen Johanne Baalsrud sier til NTB at de allerede er i gang med å forberede flere måter å håndtere situasjonen på sammen med miljømyndighetene. En rekke smitteforebyggende tiltak er allerede på plass.

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet Karen Johanne Baalsrud. Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

– Men rådene sier helt tydelig at dersom man skal ha ambisjoner om å få denne sykdommen helt bort, så fins det bare én mulighet, og det er å ta ut hele flokken. Altså ser vi nå på mulighetene for hvordan man skal gjøre dette, sier hun, men understreker samtidig at dette er en prosess som vil ta tid.

Både utvidet jakt og slakting i innhegninger kan være blant tiltakene. Dette er blant tingene Mattilsynet skal gi svar på den 19. april.

I Nordfjella er det påvist tre tilfeller av den fryktede sykdommen. Nordfjella villreinområde omfatter kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik.

Et vedtak om å ta ut hele flokken innebærer at opp mot 2.000 villrein blir drept og hele fjellområdet lagt øde i mange år. Sykdommen har en inkubasjonstid på to år.

Første gang

Skrantesyke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en dødelig prionsykdom som angriper nervesystemet og ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr. I Norge betyr det rein, elg, hjort og rådyr.

Det er første gang sykdommen er påvist i Norge og aller første gang hos rein.

I en fersk rapport varsler Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt. Konklusjonen fra VKM var derfor at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.