– Det er på tide å bevise det alle i Seljord vet: Det er noe der ute, sier Haugan engasjert, og utdyper:

– Det er altfor mange observasjoner av sjøormen i Seljordsvatnet til at vi kan forkaste ideen om at det er et eller annet der. Derfor vil jeg se på mulighetene som finnes for å fange sjøormen på film.

Det oppsiktsvekkende initiativet kommer etter at flere ekspedisjoner opp gjennom historien har forsøkt å bevise sjøormens eksistens, uten å lykkes.

Sjøormen observeres på sommertid

Siden den første registrerte observasjonen skal ha blitt gjort tilbake i 1750, har de fleste påståtte observasjonene av sjøormen, som i nyere tid har fått navnet Selma, vært gjort på sommerstid.

Ordfører Haugan mener dette stemmer godt med ideen om at det er et større dyr som kommer opp kun når det er mildt i været.

– Sjøormen og jeg er tydeligvis like på det området – vi foretrekker det varme været. Derfor vil vi nok også ha størst sjanse for å lykkes med å bevise at den eksisterer dersom vi får i stand en løsning for å overvåke vannet om sommeren.

Sjøormtårnet i Seljord er et populært sted å se etter den berømte sjøormen. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Fikk ideen av Farmen-Stine

I utgangspunktet har ideen om å overvåke Seljordsvatnet kommet opp flere ganger, og det er mange som har foreslått å filme deler av innsjøen.

Men ideen kom opp igjen i forbindelse med kampanjen Stine Hartmann, kjent fra siste sesong av «Farmen» på TV2, gjør for Visit Telemark i sosiale medier denne uken. Hartmann reiser for øyeblikket rundt i fylket på oppdrag for Visit Telemark.

– Jeg er helt enig med Stine i at vi er nødt til å komme til bunns i et mysterie som vi har levd med i så mange år. Det er jeg overbevist om at vi skal klare også, sier Haugan som enda ikke har sett seg for seg helt nøyaktig hvordan dette kan gjennomføres.

– Datatilsynet har tidligere hatt innvendinger mot slik overvåking, og vi må passe på at alt går riktig for seg. Om sjøormer har rettigheter som ivaretas av dette tilsynet er jeg imidlertid usikker på, men sjøormen Selma er jo en av oss, så vi får behandle henne med den respekten hun fortjener!