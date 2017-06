Vil ha Tinnosbanen i NTP

SV vil at arbeidene med å utbedre Tinnosbanen skal med i investeringspotten i Nasjonal Transportplan. –Tinnosbanen byr på store muligheter for transport av passasjerer og gods, og har betydning for verdensarvbyene Rjukan og Notodden, sier Ådne Naper (SV).