– Jeg forventer at justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen svarer på spørsmålet i løpet av neste uke, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet i Buskerud, Per Olaf Lundteigen.

Han sier det er viktig at det er åpenhet rundt hva man bruker offentlige penger til.

– Her bruker vi fellesskapets penger. Det er avgjørende å få greie på hvor store lokaler politiet leier, og hva de betaler for dette, sier Lundteigen.

Fikk ikke innsyn

Bakgrunnen for at stortingsrepresentant Lundteigen nå sender spørsmålet direkte til statsråden, er at ordfører i Tokke i Telemark, Jarand Felland ikke fikk svar på det samme spørsmålet da han ba om innsyn i kontraktsdokumentene tidligere i år.

Tokke-ordfører Jarand Felland fikk ikke svar på opplysningen Lundteigen nå ber om Foto: Anne Lognvik / NRK

Nektet innsyn i politiets leiekostnader

Alle opplysninger om areal og pris var sladdet i dokumentet Felland fikk tilgang til. Politiets fellestjenester forklarte dette med hensyn til utleier, som ikke ønsket at andre gårdeiere i Tønsberg skulle få vite hva politiet betaler i husleie for det nye politihovedkvarteret i byen.

Viktig i valgkampen

Statsråden har fem arbeidsdager på seg på å gi Lundteigen et svar på spørsmålet. Og Lundteigen forventer et godt svar, og mener opplysningene han spør om er viktige i valgkampen.

– Dette spørsmålet går rett inn i kjernen av politireformen. Det er viktig at man klarer å synliggjøre konsekvensene av dette før valget.