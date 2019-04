Uvanlig tørr vegetasjon gjør at flere frykter et nytt år med mange skogbranner i Sør-Norge.

Søndag falt et tre over en strømledning i Hægebostad i Vest-Agder. Minutter senere var det full fyr i flere trær.

– Det var heftig. Det fikk så fort fra noen gnister til full fyr, sier mannen som fanget brannen på film.

Frivillige brannmannskaper fra bygda kom raskt til stedet og hindret at brannen spredde seg til bebyggelsen som ligger cirka 150 meter unna.

Brannvesenet var varslet da brannen ble filmet.

Kan bli like ille som i fjor

De siste dagene har det oppstått flere hundre gress-, lyng- og bråtebranner i Sør-Norge. Skogbrannfaren er fortsatt stor i flere fylker.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener skogbranner er en alvorlig og økende trussel i Norge.

I fjor ble det registeret 2011 branner. DSB mener det kan bli like ille eller verre i år fordi det er så tørt.

Skogeier Gisle Espeland i skogen i Drangedal der det brant i fjor. Nå håper han på regn for å slippe et nytt år ned mange skogbranner. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Krever mer penger til beredskap

Gisle Espeland er en av mange skogeiere som venter på regn. I juni i fjor begynte det å brenne i skogen hans i Drangedal i Telemark.

Brannen ble oppdaget tidlig og mange frivillige strømmet til for å hjelpe. Det avverget en storbrann. Kun fem mål gikk tapt.

– I fjor mistet vi nattesøvnen og var hele tiden redde for en ny skogbrann. Det håper jeg vi slipper i år, sier Espeland.

Drangedal ble hardt rammet i fjor med over 20 registrerte skogbranner. Ordfører Tor Peder Lohne (Sp) er bekymret over utviklingen og krever at regjeringen bevilger mer penger til den kommunale beredskapen.

– Vi trenger mer penger til utstyr og til å holde vaktlag på jobb. I 2018 så vi at den frivillige innsatsen var avgjørende. Den må vi opprettholde, og da trenger vi mer penger til trening og opplæring, sier Lohne.

Ordfører Tor Peder Lohne vil ha mer penger fra regjeringen til kommunal beredskap. – Skogbranntrusselen er økende. Nå trenger kommunene mer penger til beredskap, slik at vi kan være føre var og håndtere brannene best mulig. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Prioritert oppgave

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP), sier det er en prioritert oppgave for regjeringen å sørge for at Norge er rustet til å håndtere skogbrann.

Hun understreker imidlertid at håndtering av skogbrann først og fremst er et kommunalt ansvar.

– Flammene bryr seg ikke om kommunegrensen. Nettopp derfor anbefaler vi at små kommuner samarbeider om forebygging og beredskap for skogbrann. Så skal staten sørge for forsterkningsressurser som Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter, sier hun til NRK.