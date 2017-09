Vil gi Bane Nor bot på 200 000kr

Miljødirektoratet har varslet at de vil gi Bane Nor en bot på 200 000 kroner for ulovlig hogst av skog på Bøle i Skien. Bane Nor beklager den ulovlige hogsten på det sterkeste. Men vet ikke om de vil godta den varslede bota på 200 000 kroner, melder TA.