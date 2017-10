Vil fremskynde E134

Arbeidet med ny trase på E134 mellom Røldal og Seljestad i Hordaland kan starte opp alt i 2022. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Vest-Telemark Blad. Vilkåret er at selskapet Odda Vegfinans tar opp et større lån for å forskuttere arbeidet.