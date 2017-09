Vil bli politisjef i Telemark

To kvinner og tre menn har søkt stillinga som leiar av politiet i Telemark. Blant søkarane er politistasjonssjef i Grenland, Annie Sandersen, leiar for politiet i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl, og fungerande leiar for politiet i Telemark, Svein Olav Grini.