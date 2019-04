Investor Bjørn Rune Gjelsten er tydelig på at han nå stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Han tilbyr staten å overta, melder VG.

– Det er ikke vårt selskap NOAH som er ansvarlig for at det skal komme ny behandlingskapasitet for farlig uorganisk avfall i landet vårt, sier Gjelsten til avisa.

Han mener dette er opp til staten Norge ved regjering og storting.

Bakgrunnen for saken er at det i 2024 ikke lenger er plass til mer farlig avfall i deponiet på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold. Et alternativ til nytt deponi eller annen måte å lagre på må derfor være klart i god tid før det.

Den statlige prosessen har nå tatt så lang tid at NOAH nå roper varsko.

TREKKER INVESTERINGER: NOAH-styreleder Bjørn Rune Gjelsten har mistet tålmodigheten, og trekker seg fra Brevik-planene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Tusenvis av arbeidsplasser i fare

NOAH kan ikke lenger garantere at de i fremtiden kan ta imot dette avfallet slik de gjør i dag, sier administrerende direktør i NOAH Carl Hartmann.

Dette setter tusenvis av norske arbeidsplasser i fare.

– Vi er bekymra for at vi går tom for tid. Det betyr at vi ikke lenger er sikre på at vi kan ha en uavbrutt kapasitet på Langøya, før man er i gang med Brevik eller et annet alternativ i Norge, sier Hartmann til NRK.

– Nå håper vi snart å kunne heise flagget

Porsgrunnsordfører Robin Kåss er en av mange som har kjempet hardt for at et deponi for farlig avfall ikke skal havne i hans hjemkommune.

– Nå har Erna få argumenter igjen. Nå venter vi bare på at Erna skal gi beskjed om at de helt sikkert ikke overkjører lokaldemokraitet, så heiser vi flagget, sier Kåss.