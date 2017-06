Leder for Osebakken Vel forteller at de helt fra starten merket at det var flere naboer som var kritiske til et nytt tilskudd på stranden. Derfor velger de å holde en avstemning hvor beboerne på Osebakken får bestemme om det skal bygges en badstue eller ikke.

– Vi håper og vi tror det blir ja, men vi har sagt at vi skal ha et åpent møte og det står vi for, forteller leder for Osebakken Vel Anne Løvseth.

BED TRAPP: Det skal være en bred trapp ved siden av badstuen som folk kan benytte for å komme seg opp og ned av vannet. Foto: Anniken Sanna / NRK

Badstua er ment til å være åpen for alle. Planen er at de som ønsker å bruke badstuen kan ringe og få koden for å komme seg inn. Det er flere naboer som har protestert mot å ha en badstue på stranden.

– Vi er ni stykker som står på nei siden her, og det er ni som har hus rett mot stranden, sier Steffen Halvorsen som er glad for at det blir en avstemning for badstuen.

Halvorsen sier at han har valgt å bo i et hus rett ved siden av en offentlig strand, og tåler støyet som følger med dette. Det han er bekymret for er økt alkoholforbruk og andre problemer som kan oppstå ved å plassere en badstue rett ved siden av en offentlig badestrand.

– Når jeg ser ned på stranden nå er det ni-ti barn som leker og koser seg. Med en badstue kan det forekomme blotting og andre ting som følger med. Vi er også bekymret for drukningsulykker, forteller han.

HÅPER PÅ JA: Leder for Osebakken Vel, Anne Løvseth og nestleser Ruben Brøndbo håper at folkeavstemningen faller på et ja. Foto: Anniken Sanna / NRK

Anne Løvseth tror de fleste er positive til badstuen og at utfallet av avstemningen blir til badstue. Hun syns det er en rettferdig måte å avgjøre om det skal komme en badstue på stranden. Det er 550 husstander på Osebakken som kan stemme.

– Vi kunne valgt etter politikere sa ja og bare bygge den, men vi har valgt å gjøre som vi sa og innkalle til et åpent møte, sier Løvseth.