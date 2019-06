Det er lite reker i år, og i sommer kommer prisen til å gå over 300 kroner kiloen, varsler bransjen.

Rekordpris

Det kommer til å svi i lommeboka, om du har planer om å kose deg med ferske reker på bryggekanten i sommer.

Ole Didrik Abrahamsen ved Langesundfisk i Bamble, regner med at kundene må punge ut.

– Det er vanskelig å si noe nøyaktig nå, men minimum tre hundre kroner, anslår han overfor NRK.

Reker er et populært på norske tallerkener, ikke minst sommerstid. I år kan det bli dyr moro. Foto: Bjørn Arne Føleide / Noodt & Reiding

Årsaken er svært lite og uvanlig små reker i Skagerak, som igjen gir fiskerne små kvoter.

– Det er mye smått. Kvotene er halvert, sammenlignet med fjoråret, sier Abrahamsen.

Han mener risikoen er stor for at mange reketrålere blir liggende ved kaia denne sommeren. Mange fiskere har nemlig begynt å fylle opp kvotene allerede, som i utgangspunktet skal vare til september.

– Da kan det bli dårlig mot slutten av juli og august, konkluderer han.

Skaper bekymring

Gullbjørn Søvik ved Havforskningsinstituttet, sier at de lave kvotene skal hindre overfiske.

Forskerne er bekymret for rekebestanden i Skagerak. De frykter en kollaps, dersom det blir fritt fiske.

Hun er langt mer optimistisk, om man ser litt fremover.

– Da ser det mye bedre ut. Tilbakemeldingene fra fiskerne forteller oss at det er mye av det vi kaller 2018-rekene, som lover godt for neste år og kanskje spesielt året etter der igjen, sier hun til NRK.

– Kan bli lang sommerferie

Rune Halvorsen har vært rekefisker i snart 25 år, og har båt liggende til kais i Langesund.

Han tror årets sesong blir røff, særlig for dem som driver litt større enn han selv. Til tross for større masker i trålene, som gir en fangst med større reker, hjelper det lite når kvotene er små.

Rune Halvorsen tror mange av rekefiskerne holder seg på land i sommer. Foto: Nils Skumsvoll

– Det er dårlige greier i år, noe som betyr tapt inntekt på oss, sukker han.

Han tror mange av båtene må blir liggende i ro utover sesongen.

– Det blir nok en lang sommerferie på oss i år, sier han til NRK.

Hn håper ikke prisene bikker 300 kroner kiloen.

– Det går vel en grense for hva folk er villige til å betale, gjør det ikke det da?

Stor variasjon

En kjapp ringerunde viser at kiloprisen på reker varierer stort, over hele landet. Her er noen tilfeldig valgte eksempler:

CC mat, Hamar: 299

Langesundfisk, Langesund: 269

Meny kvaløya, Tromsø: 179

Spar Kjelsås, Oslo: 249

Coop Mega, Molde: 209

I fiskebutikken i Langesund, merker Alina Eriksen at mange vil kose seg med reker. Prisene er fortsatt på et mer normalt nivå, med 169 kroner kiloen.

Alina Eriksen, ansatt ved fiskebutikken i Langesund. Foto: Nils Skumsvoll

– I dag var alt vi hadde av ferske reker forhåndsbestilt før vi åpnet, forteller hun.