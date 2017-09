– Vi hadde ikke vært gift i dag hvis ikke det var for hjelpen vi fikk. Det er jeg nesten helt sikker på, sier kvinnen i paret som ikke ønsker å stå frem med navn og bilde.

Paret hadde vært gift i åtte år da de bestemte seg for å gå i terapi. De ønsket å bevare forholdet, men hadde mange utfordringer. Kranglene var mange og lange. Ofte endte de med at mannen rømte.

– Jeg var alene, og følte meg ensom. Jeg ville at han skulle prioritere familien. Men i stedet for å være sammen endte vi opp med å bruke tiden hver for oss. Jeg var veldig opptatt av å ta ting med en gang, det endte ofte i krangler.

Det var flere år med dårlig stemning før paret forsto at de trengte hjelp.

– Det var et reelt alternativ å gå fra hverandre.

Søk hjelp i tide!

– Heldigvis så kom disse til oss før det var for sent. Veldig mange venter altfor lenge med å søke hjelp, og da er det ofte vanskelig for oss å bidra, sier Even Tengesdal.

Even Tengesdal er daglig leder og familieterapeut på Grenland familievernkontor. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Tengesdal er daglig leder og familieterapeut ved Grenland familievernkontor. Han tror mange kunne ha nytte av å bringe inn en nøytral, trent, tredjeperson for å løse konflikter på et tidlig tidspunkt.

– Hvis det har blitt forakt er det vanskelig å hjelpe. Veldig mange kommer inn i konfliktmønstre som ødelegger for dem. Eller de har rett og slett gitt opp, sier Tengesdal.

Rundt 40 prosent av alle ekteskap ender i skilsmisse. Om flere hadde gått og fått hjelp til å løse ulike problemer kunne kanskje noen av disse skilsmissene vært unngått.

– Jeg tror vi kan redde mange ekteskap hvis folk kommer hit i tide. Når det er sagt er det ikke slik at alle alltid skal være sammen. Noen ganger kan et brudd være den riktige løsningen, sier Tengesdal.

Redd for å miste kontrollen

Familieterapeutene har flere teorier om hvorfor folk venter så lenge før de tar kontakt med familievernkontorene.

– Mange tenker nok at dette skal vi klare på egen hånd. Andre synes at det virker litt voldsomt å ta kontakt med et familievernkontor. Også er det nok noen som er redd for å miste kontrollen. De vet ikke helt hva det innebærer å komme hit, sier familieterapeut Kristin Askevold.

– Vi er veldig glad for at vi gikk i terapi. Vi gruet oss veldig før vi gikk til den første timen, men det har absolutt vært verdt det, sier paret som nå har vært gift i 12 år.