Venneforening for sykehuset

Samfunnstopper i Skien vil opprette en venneforening for Sykehuset Telemark, for å sikre et godt sykehustilbud for folk i Telemark. –Erfaringene fra kampen for strålesenteret viser at det gir styrke å være flere som kjemper for sykehuset, sier initiativtaker Emilie Schäffer...