Veltet tankbil lekker propan i Hjartdal- E134 vil være stengt i lang tid

Oppdatering søndag morgen:

Høyspentlinjene i området må kobles ut før tømmingen av vogntoget kan starte. Fra strømmen er tatt forventes det at det minst vil ta 12 timer å tømme tanken. Deretter skal vogntoget berges. Det vil derfor ta lang tid før E134 åpnes melder politiet på Twitter.

Ingen umiddelbar brannfare

– Det er uklart om det er hull på selve tanken, men det lekker fra to hull i utvendige rør bak på tankbilen, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Det er ingen umiddelbar brannfare, men gassen er brennbar.

Brannvesenet jobber på stedet.

– Vi jobber med å sikre stedet. Det er på vei en kjemikaliebil med utstyr for å tette lekkasjer, sier underbrannmester Oddbjørn Wikan ved 110-sentralen i Telemark til NTB.

Etter det vi foreløpig vet er lekkasjen i gassform, sier Wikan. Propanen fraktes i flytende form, og lekkasjer kan forekomme i væskeform om de er store nok.

Mattilsynet er varslet fordi det er fare for at propanen kan lekke ut i elven Hjartdøla. Mattilsynet vil varsle bønder som har dyr som beiter langs elva, opplyser politiet.

Tankbilen veltet på E134, 2 til 3 kilometer vest for Sauland sentrum i Hjartdal kommune. Det er ikke kjent hvordan ulykken skjedde, men det er en skarp sving i området. Sjåføren er sendt til undersøkelse hos legevakten på Notodden.

Veien er stengt.

Kristine Liane passer på at ingen passerer sperregrensen til ulykkesstedet. Foto: Robert hansen / nrk

– Firmaet som eier tankbilen er varslet og kjører opp en tom tank for å fylle propanen over på den. Men den er langt unna, så det kan ta et par timer, sier Aaltvedt.

I tillegg er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varslet, slik prosedyren er i slike tilfeller.

En familie på fire og en hund er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter. Ellers bor det svært få mennesker i nærheten av ulykkesstedet.