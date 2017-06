Veilys får ingen konsekvenser

Veilys på den nye E18 gjennom Telemark vil ikke få konsekvenser for veibredde eller ferdigstillelse, sier Magne Ramlo i Nye Veier. Selskapet ønsket å kutte lys for å spare penger, men Vegdirektoratet har bestemt at alle nye veier skal ha veilys.