Arbeiderpartiet leder skolevalget

Arbeiderpartiet leder stort under årets skolevalg i Telemark. Etter at 12 av 15 skoler er telt opp har Arbeiderpartiet 1262 stemmer mens Høyre har 556. AUF-leder Fredrik Sørlie mener dette viser at ungdom i Telemark ønsker en regjering ledet av Ap.