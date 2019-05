Varslet hverandre om politikontroll dagen etter dødsulykke

Det florerer av nettsider der folk varsler hverandre om politikontroller både til lands og til vanns.

Én av dem er en Facebook-side som heter Skutervarsling Vest-Telemark. Her varsler medlemmene hverandre dersom det blir observert politi i dette området.

Og varslingen fortsetter - til tross for alvorlige hendelser. Bare timer etter at en 30 år gammel mann mistet livet i en snøskuterulykke i området, var det aktivitet på varslingssiden.

– Det slutter jo ikke. Det viser at respekten for slike hendelser ikke er så veldig stor hos enkelte, sier Tore Metveit.

Reagerer på holdninger

Tidligere i år skrev Metveit, som bor i Fyresdal og jobber i brannvesenet i Vest-Telemark, et innlegg på den aktuelle Facebook-siden. Han har latt seg provosere av spesielt én ting:

– Det har vært mye snakk om at folk ønsker seg mer politi til distriktene. Men når politiet først kommer, så er det galt også. Det blir litt dobbeltmoralsk, sier han til NRK.

Metveit er ingen motstander av snøskutere, men mener folk må følge regelverket. Han reagerer på holdningene til deler av skuterfolket.

– I mine øyne viser slike hendelser som dødsulykken vi hadde nylig at det er nødvendig at politiet er ute. Det er viktig at de er der ute og forebygger, sier han.

Tore Metveit reagerer på at folk i bygdene ønsker mer politi, men samtidig varsler hverandre når politiet kommer. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Prioriterer feil

NRK har vært i kontakt med grunnleggeren av skutervarslingsgruppa. Han har ikke ønsket å kommentere saken, men har tidligere sagt at gruppa er opprettet slik at skuterfolket kan varsle hverandre når det er kontroll.

Han har også sagt til NRK at han mener politiet prioriterer feil når det bruker ressurser på å jakte på skutere.

– Det er ikke noe samfunnsproblem sammenlignet med mye annet, sa han den gangen.

Akkurat denne oppfatningen går igjen på den åpne varslingssiden. Mange av medlemmene lar seg hisse opp over at politiet bruker tid på snøskutere.

Jan Sverre Sønning er medlem av Facebook-siden.

Han har forståelse for at det gjennomføres kontroller, men synes det er overdrevet.

– Man kan få følelsen av at de fantejager skutere med helikopter og alt mulig i fjellet. Langs kysten har jeg inntrykk av at folk kan kjøre så fort de vil uten at noe skjer, sier han til NRK.

Sønning eier ikke skuter selv, og understreker at han selvsagt synes ulykkene som har skjedd er tragiske.

Vil forebygge

Lensmann Sigrid Dahl i Midt- og Vest-Telemark synes det er trist at politiets tilstedeværelse oppleves som noe negativt. Hun har også hørt mange si at politiet bruker ressursene på feil sted.

– Dessverre så er dette kommentarer vi ofte får. Å gjennomføre skuterkontroller er en del av politiets oppgave. Det er i trafikken man har høyest risiko for å bli alvorlig skadd eller omkomme, og i Vest-Telemark er faren større i fjellet enn på veiene, sier hun.

– Hvis vi skal være til stede for å forebygge alvorlige hendelser, så er det nettopp i utmark vi må være, legger hun til.