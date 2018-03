Varsler tett påsketrafikk flere dager

Trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen ved Vegtrafikksentralen forteller at de forventer mye trafikk både i dag og i morgen.

Flaskehalser

– Det er forventet stor utfart nå. Normalt spres utfarten seg bedre enn hjemfarten, sier Key-Nilsen. Hun kan gi oss denne oversikten over hvor i landet trafikken vil gå seigest.

Her er oversikten over flaskehalsene:

På E6 mot Lillehammer er det forventet at det blir kø i forbindelse med veiarbeid ved Kolomoen.

er det forventet at det blir kø i forbindelse med veiarbeid ved Kolomoen. Det er ventet kø på riksveg 3 ved Elverum .

. På E16 ved Hønefoss , særlig der E16 og riksveg 7 møtes, vil det bli kø.

, særlig der E16 og riksveg 7 møtes, vil det bli kø. Også opp mot skistedene på riksveg 9 , vil det bli kø.

, vil det bli kø. På strekningen Trondheim-Støren på E6 kommer det til å bli kø.

kommer det til å bli kø. Og på E14 fra Stjørdal mot Sverige vil det bli kø.

mot Sverige vil det bli kø. Det samme vil det være på E39 fra Bergen mot Voss .

. Og det vil også bli kø på fylkesveg 7 på strekningen Bergen-Kvamskogen.

– Vi forventer at det begynner å tette seg til etter klokken 12. Og det kommer til å bli et jevnt trykk i da og i morgen, sier hun.

Skru fast nettbrettene

For å unngå de verste periodene på det mest trafikkerte veiene, er Key-Nilsens råd enkle:

– Folk må sjekke og være oppdatert på vær og føreforhold før de legger ut på turen. Planlegg turen godt, for eksempel ved å gå på Vegvesen.no og se hvor det er veiarbeid, og legg ruten opp slik det er best for deg.

Hun legger også til at det er viktig å kjøre etter forholdene, holde køen og avpasse farten.

– Husk også å ta pauser og stress ned. Og så må jeg minne om at det er utrolig viktig å pakke bilen riktig. Pass på å ikke ha løse gjenstander, sier Key-Nilsen.

UP-sjef Runar Karlsen lover at politiet vil være på veien der folk er i påsken. Foto: KJartan Rørslett / NRK

Løse gjenstander er i bilen er kanskje en spesielt aktuell sak for familier med små barn og som skal kjøre langt.

– Da er det jo smart å ha underholdning, som for eksempel filmer. Men husk å montere utstyret fast!

Mye ferie, mer alkohol

– Vi vet vi får mye å gjøre i dag, i morgen, på onsdag og når folk skal hjem igjen neste søndag og mandag, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Han lover at det vil være mange patruljer på veien, og at de vet hvor de skal være.

– Vi kommer til å være der folk er, og vil sjekke fart, rus og køkultur. Og vi kommer til å holde på med kontroller hele påsken.

Ifølge Karlsen er kontroll for rus er noe UP har med i alle kontroller. De sjekker også jevnlig bilistenes spytt for medikamenter og narkotika. Og dessverre stopper de mange i påskeferien.

– En del feriedager, betyr gjerne at det er en del alkohol i bildet. Da må ingen la seg friste til å kjøre fra puben eller hotellbaren tilbake til hytta.