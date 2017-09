E18 Bommestad-Farriseidet stenges

E18 mellom Bommestad og Farriseidet stenges klokken 1800 i dag og frem til i morgen tidlig. Det blir skiltet omkjøring via Larvik sentrum. Omkjøringen er stengt for vogntog over 19,5 meter. De må vente på rasteplasser frem til E18 åpnes.