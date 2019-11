Vard Brevik legger ned – 106 ansatte mister jobben

– Det er trist. Rett og slett trist, sier hovedtillitsvalgt Svenn Øvrebø ved Vard Brevik.

Han forteller de ansatte har vært klar over situasjonen, men at det likevel ikke var en hyggelig beskjed å få.

Store økonomiske tap

Daglig leder for offshore i Vard, Erik Haakonsholm, bekrefter overfor NRK at driften ved verftet vil opphøre neste sommer.

Bedriften har vært gjennom en tøff tid etter nedgangen i offshoremarkedet. I oktober ble det sendt ut permitteringsvarsel for ti til femten ansatte ved skipsverftet.

– Vi har hatt store økonomiske tap. Samtidig er markedet svakt, og vi sliter med å få tilstrekkelig med ordre, sier Haakonsholm.

Ledelsen i Vard Brevik møtte pressen etter et allmøte om nedleggelse av driften ved verftet. Foto: Roald Marker / NRK

Flere avdelinger sliter

Dette er den andre triste beskjeden for ansatte i Vard på kort tid. For knappe to uker siden ble det kjent at 80 personer mister jobben ved Vard Aukra i Møre og Romsdal fra midten av desember.

Vard er et selskap innen design og bygging av offshore- og spesialfartøy til oljeindustrien.

Den siste tiden har verftet i Brevik hatt oppdrag med to skip; trolig de to siste.

Ett av disse er det som skal bli verdens første førerløse skip. Det skal erstatte 40.000 årlige turer med tunglasta lastebiler på veiene.

Håper på salg

Leiekontrakten Vard Brevik har på området går ut i 2020. Nå håper både ledelse og ansatte at et salg kan redde arbeidsplassene.

Haakonsholm sier de nå går inn i en prosess der de vil prøve å få andre interessenter til å drive på området.

– Vi har håp om å få solgt virksomheten. Vi skal gjøre det vi kan for å få ny aktivitet her. Samtidig er det viktig å ta vare på de ansatte på best mulig måte i denne tunge tida.