Ved Sannidal skole i Kragerø må elevene vasse seg gjennom store vannmengder før de starter skoledagen. Også andre steder i fylket har det skjedd ting i løpet av natten og morgentimene.

Skolegården ved Sannidal skole i dag tidlig. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Politiet ber folk som beveger seg langs veiene i Telemark være ekstra obs på trevelt, ras og løse ledninger.

Fire biler knust av tak

På Heistad er fire biler knust etter at taket blåste av en carport.

- Det var fire biler som lå under taket til carporten, disse er totalvrak. De to som ligger bakerst er helt knust. Dette er nok pga av den sterke vinden som har vært i natt, og etter det jeg kan bedømme litt skrøpelig konstruksjon, sier en tipser til Varden.

Tre hus evakuert i Tokke

Tre hus er nå evakuert etter ras i Tokke. Raset har gått mellom Mo og Byrtedammen. Politiet meldte i dag tidlig om at det hadde kommet vann og jord inn i et hus, og evakuerte dette og nabohuset. Nå er altså enda et hus evakuert.

Store vannmengder på RV 36

På omkjøringsveien for E18 var Mesta ute og renset sluk i morgentimene. Det var store vannmengder i veibanen forbi Norcem i Brevik.

Mannskap fra Mesta var ute for å stake opp sluk ved Norcem i Brevik. Her går all trafikk fra E 18. Foto: Robert Hansen / NRK

Ett felt stengt på E134

Ett felt på E134 ved Nutheim i Seljord er stengt på grunn av vann og småstein i veien. Det melder politiet på Twitter. ​

Midlertidig stengt på Fylkesvei 651

Fylkesvei 651 mellom Dale og Gaustablikk er midlertidig stengt på strekningen Langefonn - Dale. Veien er stengt på grunn av steinras. Utrykningskjøretøy kan passere.

Tinnefossen gikk for fullt

Tinnefossen har i helgen gått for fullt for å hindre flom i Skien. Det skriver Varden. Hensikten er å tappe vann fra Tinnsjøen og Møsvatn, slik at magasinene har en buffer å gå på i påvente av flom i Skienvassdraget.

Ved Langøytangen fyr slo bølgene godt over land i morgentimene. Foto: Robert Hansen / NRK

Kansellerte fergeavganger

Flere av fergene fra Sandefjord til Strømstad har blitt kansellert i dag på grunn av uværet. Både Fjordline og Colorlines ferger har blitt liggende ved kai.

Flomvann i Flatdal

I Flatdalsåi i Seljord er flommen på retur, etter det kraftige regnværet i natt. Vannstanden i Flatdalsåi har steget mer enn en meter, og vannet truer med å bryte gjennom dikene flere steder.

Bonde Asbjørn Lognvik sier at det er størst fare for skader på hus øverst i bygda, dersom forbygningen ryker. Ved Sundbøgrenda har elvevannet gått gjennom og satt maskinutstyr under vann.