Usikker framtid for unik båt

Norges nest eldste stokkebåt ble funnet ved en tilfeldighet for 90 år siden. Skogeieren ga den til Telemark museum allerede i 1937. Der har den vært lagret tørt, men hatt en anonym tilværelse. Det mener Siljan historielag er feil.

Lars Vaagland håper noen kan lage en spennende, moderne utstilling knyttet til den gamle båten. Foto: Britt Boyesen / NRK

I flere år har historielaget forsøkt å få en trygg og god plass til båten der flest mulig kan se den. For fem år siden så de muligheten i det nye sjøfartsmuseet i Porsgrunn, men der ble det ikke aktuelt å stille den ut. Planene om et nytt museumsbygg i Skien har gitt nytt håp.

Lars Vaagland i historielaget forteller gjerne om hvorfor denne båten er unik. Den er ikke bare en uthult trestamme. Den er et skrog med en utforming og plass som gjorde det mulig å frakta varer i vassdragene fra Siljan til handelssteder nær kysten.

– Disse båtene var et viktig transportmiddel i flere hundre år i Øst-Norge. Det var grunnlaget for byttehandelen med folk fra kontinentet allerede under romertida, sier han. Prøver viser at båten er fra rundt år 240.

Avansert

Treverket tørker inn og blir mer skjørt for hvert år som går. Det er nødvendig med avanserte teknikker og en del penger for å stoppe prosessen. Vaagland er redd museet mangler vilje til å få gjort dette arbeidet.

Museumsdirektør Jorunn Sem Fure sier at framtida til stokkebåten er usikker til de vet om det kommer penger til nytt museum eller ikke. Foto: Ragnar Lurås / NRK

– Det handler ikke om vilje, men om teknikk og økonomi, mener museumsdirektør Jorunn Sem Fure.

Museet har ikke egne folk som kan ta hånd om den gamle båten. Det er heller ikke plass til den i et utstillingslokale i dag, men hun krysser fingrene for at det kommer et nytt museumsbygg i Skien. Da kan det bli aktuelt å se på mulighetene for å få båten fram i lyset.

Den trenger en helt spesiell utstillingsmonter som sørger for at den ikke blir ytterligere ødelagt av tidens tann.

Mer enn en død gjenstand

Arkitekter har allerede tegnet det nye bygget, men det er nødvendig med 43 millioner kroner for å få gjennomført planene. Søknader er sendt, og museumsdirektøren håper det kan komme penger på høstens statsbudsjett.

Lars Vaagland er sikker på at publikum er interessert i den gamle historien. Båten er mer enn en død gjenstand. Ny teknologi kan gjøre gamle tider levende.

– En utstilling med 3D-teknologi som kan fortelle mer om båten. En utstilling som setter den i sammenheng med andre ting og hendelser fra jernalderen. Det tror jeg publikum kommer til å like.