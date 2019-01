Unge kaster ut juletreet rett etter jul

– Her blei alt rydda ut første nyttårsdag.

Det sier Janne Moen Forberg , som i likhet med mange andre pynta til jul i hjemmet allerede i begynnelsen av desember.

Hun synes jula har vart lenge nok når desember avsluttes.

– Jeg ser fram mot jul, men julestemninga er borte når juledagene er over.

Janne Moen Forberg ser fram mot lysere tider og andre ting etter jul. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Hun har venner som også pynter tidlig, men som pakker jula bort rett før eller etter nyttår.

Innfører en ny tradisjon

Men etter tradisjonen skulle juletreet stått inne mye lengre, for jula varer til 20. dag jul, eller 13. januar.

Herleik Baklid ved Universitetet i Sørøst-Norge har forska på juletradisjoner, og han tror den nye generasjonen nå innfører en ny skikk som kan bli gjeldende. Han tror generasjonsskillet starter rundt 30-årsalderen.

Herleik Baklid ved Universitetet i Sørøst-Norge tror den nye generasjonen innfører en ny skikk. Foto: privat

– Jeg ser ikke bort fra at denne tradisjonen er kommet for å bli og at dette blir standarden etter hvert.

Han sier vi allerede ser tendenser til at jula starter tidligere enn før. Julebordene begynner i slutten av november, og marsipan er i butikkene fra oktober.

Tidligere starta den virkelige juleperioden 13. desember, men juletida har blitt strukket.

– Kommersialiseringa av jula har påvirka skikken, og her har handelsstanden vært tidlig ute.

Med tidlig julestart, kan gammel og ny feiring nå til sammen gjøre at jula varer i halvannen måned.

Maksimal julepynting

Mange godt voksne velger derimot å ha juletreet inne til langt ut i januar.

Hjemme hos familien Sandnes i Porsgrunn er det ingenting som tyder på at jula er på hell på lenge ennå.

Her pyntes det maksimalt, og på det meste har de hatt 850 nisser i huset.

Torgunn har en svakhet for de julete sjarmørene i rødt, og kan ikke dy seg dersom hun treffer på en hun ikke har fra før.

Arnold og Torgunn Sandnes er kjent for nissene sine og koser seg med jula så lenge de kan. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Hvis de er pene å se på, må jeg bare kjøpe dem.

Før hun kvittet seg med en god del av nissene, kunne det ta 4–5 uker å få alt på plass, men nå er unnagjort på halvannen uke.

– Jeg synes det er så koselig. Jeg trenger ikke å ha på annen belysning om kveldene enn juletrebelysning og stearinlys.

Denne jula vil vare spesielt lenge fordi et selskap ble framskynda. Dermed starta pyntinga allerede 1. november.

Likevel kommer det ikke på tale å pakke ned tidligere av den grunn.

– Nei, det er ikke snakk om. Det blir så tomt når jeg tar det bort – et helt år til neste gang, sukker Torgunn Sandnes.

Etter tradisjonen varer jula fram til 13. januar, som er 20. dag jul. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

