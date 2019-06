Saka blir oppdatert

Totalt sju personar er involvert i ulukka. To av dei er kritisk skadd.

Politiet opplyser til NRK at det blir haldt livreddande hjelp på staden.

To personbilar har frontkollidert, før to andre personbilar køyde i grøfta. Ifølgje politiet var det to personar i ein bil i frontkollisjonen, medan i den andre var det tre personar.

Brannvesenet opplyser at ulykka skjedde ved Landsverk bru i Hjartdal

For to personar er skadeomfanget usikkert, og to er truleg lettare skada. Luftambulanse er på veg, skriv politiet Sør-Øst på Twitter.

Naudetatane melde om ulukka rundt 15:30 søndag.