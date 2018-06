Ulvehund kan bli avliva etter dom

Hunden Bob må bøte med livet etter ein hending der den blei oppfatta som aggressiv i 2015. Striden rundt hunden Bobs skjebne har gått føre seg sidan hunden hoppa på ei kvinne på Grønland i Oslo i september 2015.

Høgsterett har også behandla saka om hunden Rambo, som hoppa opp og beit ein nabo i armen. Også Rambo kan bli avliva, slår Høgsterett fast.

Politidirektoratet seier til NRK at begge hundane vil bli avliva "snarast mogleg".

Her i Maurtua barnehage i Skien blei ein 3-åring biten i foten av ein ulvehund. Foto: Anniken Sanna / NRK

Beit tre år gamal gut

I Skien var det i november i 2017 ein ulvehund som gjekk til angrep på ein 3 år gamal gut i Maurtua Barnehage.

Ifølgje politiet var det to hundar som gjekk lause, og ein av dei kom seg inn på området til barnehagen. Denne ulvehunden gjekk til åtak på ein 3 år gamal gut som var ute og leikte seg.

Det var vaksne til stades som greidde å skilja hunden frå guten. Men 3-åringen fekk ein alvorleg skade i beinet, og blei operert.

Politiet har seinare fatta vedtak om avliving av ulvehunden, ein Saarloos wolfhond. Men eigaren av hunden anka til Politidirektoratet.

Direktoratet aksepterte å vente på vedtak i saka til Høgsterett hadde behandla sakene til Bob og Rambo, skriv Varden.

Andre fakta i denne saka

Advokat Johan Henrik Frøstrup Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Advokaten til eigaren av hunden, Johan Henrik Frøstrup, trur ikkje dommen i Høgsterett vil få så mykje å seie, fordi det er heilt andre fakta denne saka enn i dei to andre som var oppe til behandling i høgsterett.

– I vår sak var det ein innesperra hund som blei sleppt fri av framande. Men i dei to sakene i høgsterett så var det hundar som gjekk til åtak på tilfeldige folk på gata fleire gonger på ein måte som blei oppfatta som farleg.

– Sjølv om det er eit barn som er involvert, så vil du seie at det er forskjellige saker?

– Det er eit anna faktum. Men det at det er eit barn involvert gjer sjølvsagt saka alvorleg. Og eg vil understreke at eg ikkje har noko problem med å forstå at foreldra til barnet ønskjer den hunden avliva, seier Frøstrup.