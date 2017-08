Arrangementet er en del av Norads kampanje for å opplyse folk om FNs bærekraftsmål.

Fra klokka 20 lørdag kveld går deltagerne med hodelykt fra Stavsro til Gaustatoppen. En fottur på rundt to timer. På toppen venter en gratiskonsert med Susanne Sundfør.

– Det er ingen skam å snu

Leder i DNT i Telemark, Jon Atle Holmberg. Foto: Anne Lognvik / NRK

Jon Atle Holmberg i Den Norske Turistforening i Telemark tror det blir et sted mellom 4000 og 7000 deltagere på nattevandringa. I tillegg har arrangøren 150 frivillige og innleide mannskap som skal sørge for at turen går uten store uhell og ulykker.

– Folk deltar på eget ansvar og folk må passe på seg sjøl og sidemann. Og her gjelder også fjellvettregelen om at det er ingen skam å snu. Er du ikke i form eller kjenner at du blir sliten, så snu i tide, sier Holmberg.

Tusenvis av turgåere med hodelykt skapte en unik stemning under arrangementet i 2016. Foto: Aleksander Myklebust / Norad

Under nattevandringen i 2016 var det folk som løp for å komme seg raskest mulig ned etter konserten. Det er skummelt i terrenget ved Gaustatoppen.

– Da kan du fort snuble og slå deg mot steiner. Og vi finner ikke folk i mørket hvis det skulle skje noe, sier Holmberg.

"Slippersvakt" og pakkeråd

Turistforeningen kommer til å ha erfarne fjellfolk på plass både ved starten og underveis i løypa. Holmberg sier det blir "slippersvakter" for å gi råd og veiledning til deltagere som ikke er kledd for en tur til fjells.

– Du må ha gode sko og vanntett tøy, for været kan skifte fort i fjellet. Og ta med godt og varmt tøy i sekken som du kan ha på toppen, sier Holmberg.

Arrangørene har lagt ut en pakkeliste på Facebook, og Holmberg sier at det kan være lurt å ta med litt førstehjelpsutstyr i sekken.

Les også: – Noen vil gå til Gaustatoppen i bikini og slippers

Ned mot null grader

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe. Foto: Kamilla Pedersen

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe sier det er kjølig i fjellet nå. Temperaturen vil falle til null grader på Gaustatoppen.

– I løpet av dagen vil det trekke inn noen skyer sørfra, men det ser ut som nedbøren stopper opp på sørsiden. I kveld og i natt ser det ut til at det blir oppholdsvær og lite vind.

Gaustatoppen ligger 1883 meter over havet. Platået på toppen kommer til å bli stengt med vakter. Selve konserten og arrangementet vil foregå på området nedenfor turisthytta mot Tuddalstippen.