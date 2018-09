Saken var oppe i Aust-Telemark tingrett fra 21. til 23. august. Grunneieren har saksøkt Notodden Turlag for skader i terrenget.

Skulle bygge hytte

I forbindelse med byggingen av turlagets hytte i nærheten av Gavlesjå i 2016, kjørte en gravemaskin seg fast i en myr på vei ut av terrenget.

Her har gravemaskinen påført store skader Oddvar Fosaas, advokat

STRIDENS KJERNE: I dette terrenget kjørte gravemaskinen seg fast. Foto: Elin Folserås

Traseen hvor gravemaskinen ble stående fast, blir også brukt av hytteeiere i området. Grunneieren mener hytteeierne ikke kan bruke denne adkomstveien slik de har gjort tidligere.

– Her har gravemaskinen påført store skader, sier advokat Oddvar Fosaas som representerer grunneieren.

Gravemaskinen skal ha sunket nærmere 70 centimeter ned og rotert i myra. Under rettssaken presenterte Fosaas ekspertuttalelser som tilsier at det er en varig skade.

– Grunnstrukturen i myra er ødelagt og det er det ikke mulig å gjøre noe med reparasjon etterpå, sier Fosaas som mener det kan ta 10–20 år før hytteeierne kan bruke området på vanlig måte igjen.

Mener skaden leger seg selv

Advokat Elin Folseraas som representerer det saksøkte Notodden turlag, er uenig.

– Vi har også hatt inne en sakkyndig som mener at skadene kan leges i løpet av et par år, hvis myra får ligge i ro, sier Folseraas. Hun forutsetter da at man ikke bruker motoriserte kjøretøy i området.

Advokat Elin Folseraas representerer Notodden Turlag. Foto: Danny Twang

Folseraas tilbakeviser at hytteeierne har fått dårligere adkomstvei etter at gravemaskinen kjørte seg fast. I retten var partene også uenige om kommunen hadde gitt en tillatelse til å bruke den aktuelle gravemaskinen i området.

– Notodden turlag mener de har opptrådt aktsomt og ikke gjort noe galt, sier Folseraas.

Krever millionbeløp

Saksøkeren krever imidlertid 750 000 kroner erstatning fra Notodden turlag. Det skal dekke både reparasjoner (kr 300 000) og verditap for grunneier og hytteeierne (kr 400 000). I tillegg har advokat Fosaas lagt fram et krav om 547 000 kroner i saksomkostninger.

Samlet er kravet fra grunneieren på nærmere 1,3 millioner kroner.

Styreleder i Notodden turlag, Ottar Kåsa, sier situasjonen er katastrofal.

– Hvis vi taper saken og motparten får innfridd kravet, så er det to måter å gjøre det på. Det ene er at turlaget tar opp et lån. Kassereren må vurdere vår betalingsevne. Det andre alternativet er å selge hytta for å betale ned lånet.

Store utgifter til advokat

Han tilbakeviser at Den Norske Turistforening kan bidra med penger. Dette er noe turlaget må dekke selv.

– Så langt har saken kostet oss 250 000 kroner i advokatutgifter og en masse dugnadstimer som kunne vært brukt til andre ting.

– Ser du som styreleder noe dere kunne gjort annerledes?

– Nei. Det er lett å være etterpåklok. Vi kunne bygd hytte i Blefjell i stedet.

Det er ventet dom i Aust-Telemark tingrett i løpet av kommende uke.