Turistguide: – Noen vil gå til Gaustatoppen i bikini og slippers

Morgenrushet opp til Gaustatoppen, 1883 meter over havet starter tidlig. På en solblank sommerdag begynner karavanen av fotturister allerede ved 8-tiden. Utover dagen går folk nærmest i kø på den steinlagte stien opp gjennom ura til toppen av Telemarks høyeste fjell.

I løpet av de siste fem årene har tilstrømmingen nærmest eksplodert fra 30.000 til mer enn ett hundre tusen fotturister i året.

– Det er en god blanding av utenlandske turister som kommer til Norge, og nordmenn som velger å ferie i eget land, sier prosjektleder for "Innfallsport Gaustatoppen", Håvard Lurås.

Gaustatoppen er det mest populære turistmålet i Telemark, og flere turister enn noensinne lar seg friste av den spektakulære naturen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Skal hindre redningsaksjoner

De kommunale parkeringsvertene skal ikke bare dirigere biler. De er også rådgivere for fotturistene om fjellvett og hvordan de skal kle seg i høyden.

Folk som kommer i tynne sommerkjoler og plastsandaler blir stoppet. Parkeringsvertene kan ikke nekte folk å gå den fem kilometer lange turen til toppen. Men de ber fotturistene kle seg for en fjelltur, for å hindre flere redningsaksjoner i steinura under Gaustatoppen.

– Noen kommer i badeshorts, bikini og slippers, andre vil gå opp steinura i flate sommersko. Da spør vi om de ikke har med seg bedre klær til fjells. Vi forteller at fotturen opp tar minst to timer og at de beveger seg fra 1170 meter over havet til 1883 meters høyde, sier parkeringsvert og turistguide Rebecca Sandeengen.

Insisterte på å nå toppen i shorts og singlet

Når enkelte vil ta turen til toppen i minimalt med klær, må vi stoppe dem sier Håvard Lurås. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

I forrige uke ble det satt i gang redningsaksjon etter en polsk kvinne. Hun insisterte på å gå til topps i shorts og singlet, og med dårlige sko. Da hun ikke kom ned igjen etter flere timers venting, slo andre i reisefølget hennes alarm.

Hjelpemannskaper ble kalt ut, og den polske kvinnen ble funnet på vei mot Selstadli sæter. Hun hadde tatt feil av løypa på vei ned igjen, og hadde ikke med seg mobiltelefon.

Prosjektleder Håvard Lurås sier at de kommunale parkeringsvertene gjør en viktig jobb når de også sjekker utstyret til fjellvandrerne, selv om de ikke har myndighet til å hindre dem i å gå.

– Kan vi greie å hindre unødvendige redningsaksjoner ved Gaustatoppen, så er mye spart. Ikke minst for redningsmannskapene som blir kalt ut fordi folk ikke tar hensyn til forholdene i fjellet.