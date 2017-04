Trygg Trafikk og UP: – Ikke stress med påskeutfarten

– Nå er folk veldig klare for påskeferie, besøke venner og kjente eller kanskje dra en tur på hytta. Denne fredagen, helgen og i neste uke er det mange som skal ut på veiene samtidig. Mange stresser for å bli ferdige på jobb, og for å få pakket alt de skal ha med seg. Her ligger den store stressfaktoren, sier Anne-Kathrine Årøen i Trygg Trafikk.

Ferske tall fra Finans Norge viser at påsken er høytid for påkjørsler og stressbulking. På den store utfartsdagen, fredag før påske i fjor, var det en økning av påkjørsler bakfra på hele 94 prosent sammenlignet med fredagen uken før. For single ulykker var økningen på 55 prosent, og 35 prosent for påkjørsler av parkerte biler.

– Stress i trafikken øker risikoen for ulykker. Derfor ber vi alle som skal ut i påsketrafikken om å innta feriemodus allerede når de setter seg i bilen, og tar det med ro. Du kommer ikke fortere frem selv om du stresser, sier Årøen.

Fest beltet og ta pauser

Anne-Kathrine Årøen i Trygg Trafikk ønsker alle bilister en god påskeutfart. Foto: Trygg Trafikk

God planlegging demper stresset. Regn med at det er mye trafikk, og ta høyde for at både du og barna kan bli slitne. Oppfordringen fra Trygg Trafikk er å ta det rolig og legge inn pauser.

– Sørg også for at du får pakket bilen ordentlig. Putt de tunge tingene bakerst i bagasjerommet, og unngå at det ligger løse ting ute i bilen. Husk å følge flyten i trafikken, dropp de stygge forbikjøringen og la mobiltelefonen ligge.

Det er fort gjort å glemme viktige ting når en hel familie og store mengder bagasje og mat skal stues inn på noen kvadratmeter med hjul under. Ifølge Statens vegvesen vil en bråstopp i 70 kilometer i timen føre til at for eksempel en usikret iPad braser inn i seteryggen eller bakhodet foran med en kraft på 36 kilo.

Slik pakker du påskebilen Ekspandér faktaboks Legg alle de tyngste sakene nederst og i midten. Pakk lasten mot ryggstøtten, men ikke la bagasje gå over seteryggen, eller plasser saker og ting på hattehyllen.

Har du stasjonsvogn eller SUV, gir nett over bagasjen eller mot bagasjerommet ekstra sikkerhet.

Plasserer du bagasje inni selve kupeen, oppbevar den på gulvet.

Med bagasje på taket kan bilens kjøreegenskaper bli vesentlig endret. Sjekk bilens instruksjonsbok for maks vekt på taket.

Sikre lasten i takboksen ved å fylle ut med lette gjenstander mot veggene for å stabilisere, og bruk lastestroppene til å holde på plass det som er i boksen. Kilde: Trygg Trafikk/Forsikringsselskapet IF.

UP setter inn ekstra ressurser

– Ta det med ro, og sørg for at alle bilister kommer trygt frem og hjem i påsken, oppfordrer UP-sjef Runar Karlsen. Foto: Roald Marker / NRK

Utrykningspolitiet setter inn ekstra mannskaper i påsken, og vil være godt synlige på de store utfartsvegene i løpet av påskeuken.

– Bilistene kommer til å se oss. Vi kommer til å gjennomføre fartskontroller, ruskontroller og være til stede for å se at folk har en grei køkultur, sier UP-sjef Runar Karlsen til NRK.

Han oppfordrer bilistene til å ta hensyn til hverandre og kjøre etter forholdene.

– Det kan være varierende kjøreforhold i høyden, og mange har blitt vant til tørre og fine forhold i lavlandet. Det kan skifte fort, og det er ikke mye å hente på å ta høyrisikoavgjørelser i trafikken. Legg inn litt ekstra god tid, og la ferien starte når du setter deg i bilen.