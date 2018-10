Truls (86) hadde 10 ulike pleiere om dagen

– Nå skal vi til Svanhild og Truls. Vi er hos dem fem ganger om dagen, sier hjelpepleier Britt Eva Pettersen der hun kjører med stødig hånd i retning Akkerhaugen.

Det er frokost hos ekteparet Dahl. Kjøkkenet ligger badet i morgensol. Utsikten over innsjøen Norsjø er et flott skue. Britt Eva Pettersen er her for andre gang denne dagen for å hjelpe Truls Dahl. Han sitter i rullestol og trenger mye hjelp. Britt Eva er en av hjelpepleierne i kommunen som jobber heltid.

– Det er viktig for kontinuiteten til brukeren. Vi blir godt kjent med Truls, og han føler seg trygg på oss som kommer. Det betyr mye at det ikke alltid er et nytt menneske eller en vikar som ikke har vært her så mye.

Vinn-vinn-situasjon

Heltidsstillinger i pleie og omsorg i Sauherad gir resultater, sier Torunn Hesthag. Lavere sykefravær og mer fornøyde brukere er resultatet etter ett års drift. Foto: Roald Marker / NRK

Etter forslag fra de ansatte i pleie- og omsorgssektoren ble det opprettet flere heltidsstillinger. Resultatet er at brukerne har færre forskjellige pleiere på besøk, og de ansatte har mer forutsigbar arbeidshverdag. For arbeidsgiveren Sauherad kommune betyr det lavere sykefravær. Tidligere lå det på over åtte prosent.

– Det siste året har vi hatt et sykefravær på gjennomsnittlig seks prosent. Det er forholdsvis lavt til å være helse- og omsorg, sier leder for pleie- og omsorgssektoren i Sauherad kommune, Torunn Hesthag.

Det er en rolig morgen ved kjøkkenbordet hos ekteparet Dahl på Akkerhaugen. Nå slipper de å ha så mange ulike mennesker inn i hjemmet når ektemannen trenger hjelp. Foto: Roald Marker / NRK

Slitsomt å forholde seg til mange

70 år gamle Svanhild Dahl har i åtte år måtte forholde seg til svært mange pleiere som var innom for å hjelpe ektemannen.

– Det var slitsomt. Det er mer rolig og avslappende når vi kjenner de som kommer, og de kjenner oss.

Hun vet hva det vil si å ha pleiere som kjenner ektemannens behov. Tidligere måtte hun stadig fortelle nye pleiere om blodprøver som skulle tas, hvor lenge det var siden forrige dusj, og andre små og store behov.

– Det var ikke noe særlig når det dukket opp folk som ikke hadde peiling, eller som stadig var under opplæring, sier hun.

Fordel med heltidsjobb

Det er ikke bare brukerne som har fordel av heltidsjobb. Britt Eva Pettersen har selv jobbet deltid, og fylt på med ekstravakter for å få en normal inntekt.

– Det er en forferdelig slitsom livssituasjon. Å vite hva jeg har, når jeg skal på jobb, og ha en turnus å følge er en helt ny hverdag.

Britt Eva stryker Truls Dahl over håret, og skal videre på runden sin.

– Da ser jeg deg igjen rundt halv to, Truls.

Som tillitsvalgt har hun en klar oppfordring til Sauherad kommune.

– De bør ha mål om at ingen stillinger som er under 80 prosent bør lyses ut. Det er folk som skal gå i de stillingene og de skal leve av den.