Den antatte gjerningsmannen etter terroren på New Zealand skal ha skrevet et manifest der han hevder han har vært i kontakt med Anders Behring Breivik.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, sier til NRK at han har vanskelig for å tro at dette er riktig.

– Ut ifra det inntrykket jeg har, den kontakten jeg har med ham og det jeg vet om sikkerheten rundt ham, så ser jeg det som svært usannsynlig, sier han.

– Hvem har Breivik kontakt med?

– Han har kun kontakt med profesjonelle aktører, altså folk som er der i jobbsammenheng, sier advokaten.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, ser det som lite sannsynlig at noen har hatt direkte kontakt med hans klient. Foto: NRK

Streng kontroll

Breivik har sittet i fengselet i Skien siden 2012. I løpet av soningstiden har det kommet svært mye post til terroristen. Alt blir grundig lest og sjekket.

– Vi gjør alt for å hindre innsatte som soner på særlig høyt sikkerhetsnivå i å ha kontakt med omverden, sier fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug i Telemark fengsel.

– Det er kontroll på all kommunikasjon inn og ut. Innsatte har også begrenset telefonkontakt, og de har ikke anledning til å bruke internett, legger Borhaug til.

Ole Kristoffer Borhaug sier det er svært streng kontroll på alt som går inn og ut av fengselet. Foto: Anne Lognvik / NRK

Breivik skal ha inspirert

Den mistenkte gjerningsmannen etter terrorangrepene mot to moskéer i byen Christchurch på New Zealand, er «en australsk høyreekstrem, voldelig terrorist».

Det bekreftet Australias statsminister fredag.

En video i sosiale medier viser det som angivelig er gjerningsmannen som utfører angrepet mens han filmer. Det har også blitt delt et manifest som angivelig er skrevet av gjerningsmannen.

I manifestet står det: «Jeg støtter mange av dem som står opp mot etnisk og kulturelt folkemord».

Den angivelige gjerningsmannen nevner blant andre Anders Behring Breivik, og hevder de har hatt kontakt. Det står også at Breivik er den eneste han virkelig hentet inspirasjon fra.

49 døde

Politiet bekrefter at minst 49 mennesker er drept. Ytterligere 48 blir behandlet for skader etter terroren, ifølge newzealandske medier.

Tre personer er pågrepet og én mann i slutten av 20-årene siktet for drap. Politiet ønsker foreløpig ikke å bekrefte om den drapssiktede er den antatte gjerningsmannen Brenton Tarrant.

Politiet vil heller ikke kommentere om det var samme gjerningsperson i begge moskeene.