Tror badstu blir Instagram-hit

– Dette blir en Instagram-hit av dimensjoner.

Ordfører i Tokke, Jarand Felland, er tydelig stolt av det nye anlegget som turister og lokalbefolkning kan ta i bruk denne helgen.

Allerede før åpningen har mange vært i Tokke for å ta bilder av den spektakulære badstua i Telemarkskanalen

– Folk kommer hit fordi det er et utrolig kult bilde. Den ligger så fint til og speiler seg i vannet, sier Felland.

Ordfører Jarand Felland tror at badstua i Tokke vil trekke turister til bygda. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Et meditativt sted

Denne uka ble det arrangert fakkeltog for å markere åpningen. Rundt to hundre personer ruslet fra Dalen Hotel til anlegget på innsjøen Bandak. Blant dem som deltok, var prostidiakon Eilev Erikstein, som fikk lyst til å bruke den flotte plassen i jobben sin.

Ved å stå her å se utover vannet tror jeg det kan gi folk nye perspektiver på livet Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark

Kombinasjonen av fjell, vann og lys gjør inntrykk på dem som besøker badstua i Tokke. Foto: Dag Jenssen / Telemarkskanalens regionalpark

– Jeg synes dette er et fantastisk sted i mørket på kveldstid, hvor det er flott å se utover vannet med lyset fra anlegget. Plutselig så jeg for meg at det hadde vært fint å ta med seg folk hit for samtaler.

– Og du har alvorlige samtaler med folk?

– I hvert fall en del viktige samtaler. Jeg tror denne badstua kommer til å bli mye brukt som et sånt litt meditativt sted. Fjellet, vannet og lyset gir sterke inntrykk og minner meg i min jobb på det store skaperverket som vi må ta vare på.

Det er gratis å bruke badstua.

Vannveiens fortellinger

Badstua har fått navnet Soria Moria. Innsjøen er en del av Telemarkskanalen som tusenvis av turister besøker hver sommer. Mange kombinerer seilasen med et besøk på tradisjonsrike Dalen Hotel som har kort avstand til badstua.

Hotelleier Thor Halvorsen har prøvd badstua og er begeistret.

– Dette er veldig attraktivt for gjestene våre.

Det er Telemark fylkeskommune og de seks kommunene langs Telemarkskanalen som gjennom organisasjonen Telemarkskanalens regionalpark står bak Soria Moria. Prosjektansvarlig Pål Klaffelgård mener at attraksjonen vil øke interessen for Telemarkskanalen.

Den offentlige badstua er et tilbud til både tilreisende og lokalbefolkningen på Dalen i Tokke. Foto: Dag Jenssen / Telemarkskanalens regionalpark

– Dette er en del av et prosjekt som vi kaller Vannveiens fortellinger, hvor vi kommer til å lage en installasjon i hver av de seks kanalkommunene. Her på Dalen er det vandring som er tema for attraksjonen. Tenk å gå en flott tur her, spise middag på Hotell Dalen og å få renselse for kropp og sjel i badstua etterpå.