Lista over bedrifter som ønsker lærling i Telemark er lenger enn lista over de elevene som søker læreplass. Også i Østfold og Akershus sliter de med rekrutteringen.

Hans Inge Gudmundsen er leder for byggfag ved opplæringskontoret i Telemark. Han synes situasjonen er uheldig.

BEKYMRET: Byggebransjen er avhengig av rekruttering, sier Hans Inge Gudmundsen ved opplæringskontoret i Telemark. Foto: Tom Andersen / NRK

– Vi trenger å sørge for at ungdommen har noe å drive med i framtiden og håndverksfagene vil bestå i mange år framover, sier han.

Klasseskille

Adrian Molnar ble nylig kåret til årets lærling. Han tror noe av problemet er foreldre som heller vil at barna skal utdanne seg til advokat eller lege. Dette skaper et klasseskille hvor en mastergrad henger høyere enn et mesterbrev.

Selv er Molnar veldig fornøyd med sitt valg og trekker fram mestringsfølelsen som noe av det beste med fagutdannelsen.

– Når bygget reiser seg kan du klappe deg sjøl på skuldra og si at det der har jeg gjort, sier han.

– Ettertraktet

Leif Ingar Liane driver et eget byggmesterfirma og har i mange år tatt inn lærlinger. Han håper ungdom i framtiden vil finne stolthet i å ta yrkesfaglig utdanning.

– Vi må få opp anseelsen for faget. Det må være tøft å være håndverker, å kunne si til kameratene at der har jeg jobba, det huset har jeg bygd, sier han.

Liane mener dyktige håndverkere bestandig vil ha jobb. Med det underskuddet på lærlinger som er nå tror han de som er ute i lære vil bli ettertraktet.

– Når du er ferdig med læretiden har du kanskje råd til bil, eller kanskje du har kjøpt deg leilighet, mens andre sliter med studiegjeld, sier Liane.

Etter at søknadsfristen gikk ut var det 26 søkere til de 60 plassene på bygg- og anleggslinja ved Nome videregående skole. Ved Skogmo videregående skole hadde de 91 søkere til 120 plasser.

Bransje i vekst

Gudmundsen ved opplæringskontoret er bekymret over utviklingen.

– Vi har en veldig vekst i byggebransjen og da må vi ha rekruttering. Klarer vi ikke skaffe den fra våre egne ungdommer må vi dessverre finne den andre plasser, sier han.

RUNDT I TELEMARK: Maja Foss Five er leder for Hovedutvalg for kompetanse i Telemark fylkeskommune. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Leder for Hovedutvalg for kompetanse i Telemark fylkeskommune, Maja Foss Five (Ap), sier hun forstår at det er bekymring rundt lite rekruttering inn til bygg- og anleggsbransjen. Hun tror noe av årsaken er at det tidligere har vært vanskelig å få lærlingplass i bransjen.

Sammen med Ådne Naper (SV) skal hun i mai og juni reise rundt i Telemark for å besøke håndverksbedrifter og oppfordre enda flere til å ta inn lærlinger.