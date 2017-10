Tre hus evakuert i Tokke

Tre hus er nå evakuert etter ras i Tokke. Raset har gått mellom Mo og Byrtedammen. Politiet meldte i dag tidlig om at det hadde kommet vann og jord inn i et hus, og evakuerte dette og nabohuset. Nå er altså enda et hus evakuert.