Tre hus evakuert etter ras

Det melder politiet i Telemark.

Politiet fikk først meldinger om at det hadde kommet vann og jord inn i et hus.

Brannvesenet og politiet rykket ut til rasområdet, og NVE ble varslet.

Mo-Byrtevegen er sperret på grunn av raset.

Operasjonsleder Jan Olaf Jansen opplyser også at nabohuset evakueres, og at det dermed er to personer som er berørt av raset.

En bygning er fylt opp i 1. etasje og 3–4 bygninger er truet ifølge innsatsleder Kjell Storøygård.

Ordfører Jarand Felland i Tokke forteller at jordskredet er gått mellom Mo og Birtedammen, ca. 15 kilometer fra Dalen. Det er spredtbygde hus i området.

Førsteetasje i huset er fylt opp av jordmasser. Foto: Tor Byggland / NRK

– Ett hus ble truffet av raset. Der er en person evakuert, det samme er nabohuset. Alt står bra til med de evakuerte, opplyser ordføreren.

Litt før åtte opplyser politiet at tre hus er evakuert.

Det gikk nok 200–300 kubikk i Tokkeåi i går og det har regna heftig i natt, så nå er den enda større. I tillegg er det veldig vått i bakken, så jordskred kan nok gå nå, sier ordføreren.

Innsatsleder i Brannvesenet Kjell Storøygård sier omfanget av raset er større enn de trodde.

– En hel førsteetasje som er fylt med masse, så det er store skader på det huset, og tre-fire andre bygg er truet, sier innsatsledere.

Det fosser godt med vann over veien som er stengt i 50 meters bredd. Det er også mye løsmasse i veien.