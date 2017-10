Trafikkulykke på Miland i Tinn

Vågslid deler ordførerens bekymring

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, er glad for at ordfører i Skien har bedt om et møte med ledelsen i Sør-Øst politidistrikt. Temaet er de alvorlige hendelsene som har skjedd i Skien den siste tiden.

