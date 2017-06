Trafikkulykke i Kilebygda i Skien

En bil var involvert i trafikkulykke i Kilebygda i Skien i natt. Føreren ble kjørt til akutten og ble behandlet for lettere skader. Sjåføren er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, det bekrefter operasjonsleder Jørn Gustav Larsen. Veien er åpen for trafikk.