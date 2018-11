Torsdag kan du våkne opp til værkaos

Etter en rolig periode værmessig må folk i Sør-Norge nå forberede seg på et realt værskifte. Et høytrykk har sørget for pent og kaldt vær, men nå beveger det seg østover og svekkes.

Onsdag og torsdag blir det omslag i været.

– Det er et ganske kraftig lavtrykk, som ligger vest i Norskehavet, som presser seg inn over våre områder. Fra å ha nordavind og kaldt vær får vi nå sønnavind og det blir mildere. Det blir også en del nedbør som først starter i Agder onsdag kveld, sier meteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt.

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå for vanskelige kjøreforhold Østafjells og i fjellet i Sør-Norge fra onsdag kveld.

Når nedbøren går over til regn kan regnet fryse på bakken og det kan bli svært glatt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Starter med snø

Nedbøren som kommer starter som snø litt inn fra kysten, men går fort over til regn når temperaturen stiger natt til torsdag.

– Vi venter at det kan komme opp mot 20 centimeter snø først i Agder-fylkene. På Østlandet vil nedbøren komme i form av snø, men her er det ikke snakk om så store mengder. I Oslo-området kommer snøen til å gå over i regn, sier meteorologen.

Bakken er kald etter flere dager med minusgrader, og derfor er det fare for at nedbøren fryser på veiene når snøen går over i regn.

– Vi kan våkne opp til et værkaos torsdag morgen, sier Wahl.

Mye vind på Vestlandet

– Det blir noen dager med ruskevær i Sør-Norge, sier meteorolog Bente Wahl. Foto: MAGNE VELLE

Vestlandet får føle på uværet i form av kraftig vind.

– Det vil blåse liten storm og det vil snø i fjellet fra onsdag kveld. Det vil bli veldig vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene mellom øst og vest. Særlig kysten langs Vestlandet vil få mye vind. Utsatte steder både i Hordaland og Rogaland kan vente liten storm.

Værvinnerne de neste dagene er Nord-Norge og Midt Norge.

– Det blir adskillig mindre vind og vær der. I nord kan vi få noen snøbyger som går over til regnbyger i Nordland. Midt-Norge vil utover i uken ha lite nedbør og stigende temperaturer, men en god del skyer. Så det blir ikke helt strålende der heller, sier Wahl.

Farevarslene gjelder frem til fredag morgen.