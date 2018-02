Hemmelige møter var ulovlige

Fylkesmannen konkluderer med at de lukkede gruppledermøtene i Porsgrunn er i strid med kommuneloven, skriver Varden. Vurderingen er gjort etter at avisa klaget møtene inn til Fylkesmannen. Ordfører Robin Kåss er i Afrika og har derfor ikke fått lest Fylkesmannens konklusjon