«Reptiler» og «parasitter». Det er beskrivelser Tore Tvedt bruker på jøder, flere ganger, på nettsida til Vigrid. Han oppdaterer jevnlig der og i bloggen sin.

Statsadvokaten i Oslo mener dette kan føre til hat og forfølgelse av jøder.

– Vi mener at Tvedt har fremsatt hatefulle ytringer og dermed overtrådt straffelovens § 185, skriver politiadvokat Fredrik Reinertsen til NRK i en e-post.

Statsadvokaten i Oslo lister opp flere punkter i tiltalebeslutninga. Foto: Skjermdump av tiltale

Ifølge tiltalen antyder Tvedt at jøder lyver om utryddelsen av seks millioner jøder under 2. verdenskrig.

Han mener det er er sagt for at jøder skal tjene på det eller for å fremme sin posisjon i samfunnet.

Havnet i Høyesterett

Tore Tvedt er dømt for ytringer om jøder en gang tidligere. Dette er den såkalte rasismeparagrafen, som forbyr diskriminerende og hatefulle ytringer.

I 2008 endte saken i Høyesterett. Det resulterte i en dom på 45 dager betinga fengsel.

Nå er Tvedt også tiltalt for innholdet i over 1.300 e-poster.

Disse sendte han i løpet av to måneder i 2016 til blant annet barnehager og skoler.

I e-postene er temaet «Hjernevask av barnehagebarn til jødedyrkere».

– Ukonvensjonelle meninger

Advokat John Christian Elden er Tvedts forsvarer.

Han skriver i en e-post til NRK at klienten nekter straffskyld, og mener han har lov til å ytre seg verbalt også med ukonvensjonelle meninger.

Tore Tvedt har ikke svart på NRKs henvendelser om en kommentar.

Rettssaken går i Aust-Telemark tingrett 7. juni.