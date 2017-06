Topp-politikere blir beskyldt for å svikte befolkningen

Topplederne i Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet blir av gruppa Styrk Heimevernet beskyldt for å ignorere massive folkeprotester og for å kutte i familiers trygghet på hjemstedet.

Samme gruppe hadde i fjor vardebrenning over hele landet for å rette fokus mot nedbygging av Forsvaret.

Frode Larsen i Styrk Heimevernet mener 15. mai er en avgjørende dag der politikerne kan snu tidligere forsvarsvedtak. Foto: privat

En av talspersonene er 47-årige Frode Larsen, som har 28 års erfaring fra Heimevernet og internasjonale operasjoner i Midtøsten, Afghanistan og Balkan.

– Dette er ingen enkeltstående aksjon. Vi så i god tid før langtidsplanen (for Forsvaret red. adm.) ble lagt fram at det var fare på ferde, og noen måtte på banen for å få vridd debatten i mer faktaorientert retning og bort fra den propagandavinklingen som regjeringen førte på saken.

Forsvarsfolk bak gruppa

Larsen sier en rekke nåværende og tidligere offiserer og soldater i heimevernet fra hele landet står bak Styrk Heimevernet, som på sin egen facebookside oppgir at de har over 21 000 medlemmer.

Bakgrunnen for den nye aksjonen er at gruppa hevder at 7000 heimevernssoldater nå får sparken – og at Sjøheimevernets 136 båter er borte.

I desember 2016 ble det bestemt at heimevernet skulle forberede et kutt fra 42.000 til 35.000 soldater.

– Det er en D-dag, for slik vi ser det er det siste mulighet til å stoppe de omfattende kuttene i din og min trygghet som disse partilederne har vedtatt i langtidsplanen for Forsvaret. Nå ligger det et forslag om å stoppe disse kuttene og reversere dem.

KrF vil kjempe for Heimevernet i sør

Senterpartiet tar opp saken

Det er Senterpartiet som har fremmet forslaget om stans i det de mener er en nedbygging av heimevernet, og som skal opp i Stortinget 15. mai.

Høyres forsvarspolitiske talskvinne, Elisabeth Vik Aspaker, stiller seg helt uforstående til at dette er noen D-dag for det norske Forsvaret.

Høyres forsvarspolitiske talskvinne, Elisabeth Vik Aspaker, sier debatten om størrelsen på hæren og heimevernet ikke er ferdig og først skal tas til høsten. Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

– Det er helt misvisende å påstå at 15-mai er en D-dag for noe som helst. Stortinget inngikk i fjor et bredt forlik for langtidsplanen for Forsvaret. Det skal satses 180 milliarder kroner på toppen av det vi bruker på Forsvaret nå i de neste 20 årene.

Hun sier dette også inkluderer en sterk satsing på hæren og heimevernet. Hun bekrefter likevel at det skal gjennomføres endringer i heimevernet.

– Det er likevel ingen grunn til at det norske folk skal være redd for at hæren og heimevernet ikke skal være i stand til å trygge landet.

– Hva synes du om at toppolitikere blir hengt ut på denne måten og knyttet opp mot D-dagen?

– Alle som har lest historien vet at D-dagen forbindes med andre verdenskrig og landgangen i Normandie, og jeg skjønner ikke parallellen, sier Elisabeth Vik Aspaker.