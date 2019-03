Like før klokken 20 søndag kveld fikk politiet melding om at en person var påkjørt på Rafnesveien på Herre i Bamble kommune. Bilføreren var stukket av.

Da nødetatene kom til stedet viste det seg at to personer var påkjørt.

– Det er en bil som har kjørt over to personer. Deretter kjørte bilen videre, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Anne Meyer.

En person er kritisk skadet, og er hentet av luftambulanse. Den andre personen er alvorlig skadet, og kjørt til sykehuset i Skien.

Klokken 21.57 søndag kveld opplyser politiet at de to skadde forsøkte å hindre et innbrudd da de ble påkjørt.

BILEN: Det er denne bilen gjerningsmannen skal ha brukt. Foto: Theo Aasland Valen

Undersøker åstedet

Den antatte gjerningspersonen kjørte en stjålet Iveco kassebil. Bilføreren ble pågrepet rundt klokken 2030. Politiet har funnet bilen, og pågrepet bilføreren, en mann i 50-årene.

– Tyder noe på at mannen kjørte på personene med vilje?

– Det er altfor tidlig å si. Nå undersøker kriminalteknikere åstedet der personene ble påkjørt. Bilen blir tauet inn, og skal undersøkes. Så får vi se om vi får avhørt bilføreren, sier Meyer.