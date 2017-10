To pågrepet etter dødsbrann i Skien

En person som antas å være mann i 50 årene omkom i brannen.

Mannen er sendt til obduksjon for å fastslå endelig identitet og dødsårsak. Både en av de siktede og den omkomne antas å være beboere i blokka.

Politiadvokat Kjell Ove Ljosok forteller at politiet etterforsker brannen i Gamlegensa. Foto: Roald Marker / NRK

Begge er siktet for grovt skadeverk. Politiet har iverksatt en bred taktisk og teknisk etterforskning og vil fortløpende vurdere om siktelsen vil bli endret.

– Vi mener å ha sikre observasjoner på at de to har forlatt blokka kort tid før det ble meldt om brann og begge to har tilknytning til leiligheten der det brant, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosåk til NRK

Ljosåk forteller at den ene er registrert som beboer i leiligheten og at de to pågrepne er et par, så det er mulig at begge bodde der.

Bodde i en annen leilighet

– Vi har grunn til å tro at det er en mann i 50-årene som bodde i blokka, men i en annen leilighet, sier Ljosåk.

De to ble pågrepet klokka 18.57 mandag kveld. Den ene av de to forklarte seg kort i går kveld og natt. Den andre har ikke forklart seg ennå.

Politiet opplyser at de fortløpende vil vurdere om siktelsen skal endres. De har ikke tatt stilling til siktelsen ennå. Politiet har ennå ikke tatt stilling til varetektsfengsling.

Støy og bråk

Borettslagsformann Jan Erik Madsen bekrefter at det har vært mye støy og bråk fra leiligheten i Gamlegrensa. Foto: Roald Marker / NRK

Jan Erik Madsen er formann i borettslaget i Gamlegrensa. Han sier han synes saken er trist.

– Det er jo ikke noe hyggelig, men det er jo bra at politiet finner ut hva som har skjedd.

Han sier han tenker på hvor voldsom denne brannen kunne blitt.

– Om det ikke hadde blitt oppdaget så tidlig, kunne det jo blitt voldsomt. Da kunne brannen spredt seg mer enn den gjorde, sier han.

NRK har snakket med flere av beboerne i blokka, og de har fortalt om støy og bråk fra den aktuelle leiligheten. Det bekrefter formannen i borettslaget.

– Ja, det er jeg kjent med. Vi har kontaktet de det gjelder, og vi har også kontaktet kommunen fordi dette er en kommunal leilighet.

– Hva har kommunen sagt når dere henvendte dere til dem om saken?

– De trenger mer og mer skriftlige tilbakemeldinger på ting før det blir gjort noe. Det er jo det som er problemet, at det tar for lang tid før det skjer noe, sier Madsen.

Politiet er interessert i observasjoner i Gamlegrensa 6 i dagene før brannen. Politiets tipstelefon er 02800.