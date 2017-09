Det var under ransaking av et hus i Skien 8. juni 2015 at politiet kom over cannabisplantasjen, som de mener at mennene drev. Fra huset beslagla politiet 158 cannabisplanter. I tørket tilstand veide disse ifølge tiltalen til sammen cirka 4670 gram.

Nå er en 31-åring fra Skien og to menn på 32 og 33 år fra Oslo tiltalt i saken.

På en pressekonferanse etter beslaget mente Kripos at mennene hadde solgt narkotika for flere millioner kroner.

– Vi har avdekket det vi mener er omfattende omsetning av narkotika på nettet. Dette er noe vi mener har pågått over tid, sa påtaleansvarlig Richard Beck Pedersen i Kripos til NRK i 2015.

Kripos beslagslaga omfattende mengder narkotika etter aksjonen i Skien og Oslo i juni 2015. Foto: Kripos

Store mengder narkotika

«Det mørke nettet» er den delen av internett der kommunikasjonen ofte foregår kryptert og anonymisert, og hvor det dermed er vanskeligere å identifisere personene bak straffbare handlinger.

– Etterforskningen har vært utfordrende, blant annet på grunn av kryptering og anonymisering. Dette har vært en prioritert sak fordi markedsplasser på det mørke nettet ikke kan være fristeder for alvorlig kriminalitet, sa Beck Pedersen til NRK i 2015.

Ifølge tiltalen har de tre mennene solgt til sammen minst 23,9 kilo hasj, 2,4 kilo marihuana, 296 gram amfetamin/metamfetamin, 205 gram kokain, 177 gram MDMA-pulver, 65 gram narkotisk sopp og 1749 tabletter Valium inneholdende det narkotiske virkestoffet diazepam til en rekke kjøpere.

Videre står det at narkotikaen ble tilbudt for salg på skjulte markedsplasser og på internett. Betaling ble i hovedsak gjort i kryptovalutaen bitcoin. Narkotikaen ble i det vesentlige distribuert til kjøperne gjennom ordinær postgang.