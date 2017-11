Tilstår overfall av 12-åring

Mandag mottok politiet video fra overvåkingskameraene i skolegården på Kjørbekkhøgda Skole i Skien. De gikk også ut med en etterlysning av en mulig gjerningsmann.

De har nå fått gjennomgått videoen, som viser overfallet som skjedde på fredag. Det viser en gjerningsperson som slår og sparker fornærmede når han ligger nede på bakken.

Angrer

– Tips i saken og det vi har fått av opplysninger om gjerningsmannen er bekreftende i forhold til videoen. Det har resultert i pågripelse av en siktet i saken. Han er avhørt og har erkjent straffeskyld for vold mot 12-åringen, sier politiadvokat Julie Sandvik.

Den pågrepne er en 17 år gammel gutt som ikke er tidligere straffet. Han sier han var beruset da overfallet skjedde og at han angrer veldig på voldsepisoden.

– 17-åringen beskriver at han hadde drukket alkohol og ble sint den kvelden, og at den 12 år gamle gutten var et tilfeldig offer, sier Sandvik.

Prøvde å avverge

Politiet jaktet fredag på en guttegjeng i tenårene etter at en 12-åring ble banket opp på Kjørbekk i Skien. Videoen viser at det kun er en gjerningsperson. De to andre kom til stedet og forsøkte å avverge angrepet.

Politiadvokaten sier overvåkingskameraet i skolegården har fanget hele voldshendelsen.

– Det er grusomme bilder, sier Sandvik til NRK i dag.

Hun ønsker derfor ikke å frigi videoen.

– Videoen viser blant annet at 12-åringen blir slått direkte mot hodet åtte eller ni ganger. Det er forferdelige bilder, sier hun.

12-åringen ble mandag ettermiddag skrevet ut fra sykehuset der han var lagt inn med skader i hode og bryst. Han vil fortsatt få tett medisinsk oppfølging.