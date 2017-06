Kirkene i Tinn åpner dørene for brudepar som ønsker å ta vielsen uten de store forberedelsene.

Lørdag 17. juni kan man bare møte opp for vielser og dåp, så lenge man er folkeregistrert og har papirene i orden.

– Man må ha klart prøvingsattest fra folkeregisteret, forteller sokneprest på Rjukan, Tone Anne Hvalen. Det vil si at staten har sjekket at parene oppfyller kravene for å inngå ekteskap.

– Aldri viet så mange på en dag

Sokneprest på Rjukan, Tone Anne Hvalen. Foto: Privat

Hvalen sier at det allerede er fem par som har sendt inn slike papirer på forhånd.

Det betyr at det blir minst fire vielser på Rjukan og en vielse i kirken i Atrå den lørdagen, men soknepresten tror det blir flere.

Det var Rjukan Arbeiderblad som først omtalte saken. Hvalen sier at hensikten med drop-in-vielse var å gi et tilbud til par som ikke har lyst på så mye styr rundt vielsen.

– Parene har en kort samtale med meg først, og så gifter vi dem etter køordning. Så blir det mange par, må de sitte og vente, sier Hvalen som aldri har vært med på å vie så mange par på en dag.

Suksess i Trøndelag

Det imidlertid neppe norgesrekord i antall brudepar. For det forsøkt drop-in-vielser andre steder i landet. Lademoen menighet har hatt suksess med et lignende tilbud.

28. mai 2016 inviterte menigheten i Trondheim par til drop-in-vielse. Fem prester var på jobb. Hver seremoni tok 10–15 minutter. Det ble viet 21 par.

– Noen trodde dette skulle bli overfladisk og showpreget, men det ble ikke det – det ble en høytidelig og en sterk og personlig opplevelse i kirken, sa sokneprest Stein Ellinggard til kirken.no i 2016.

Det er stadig færre som bruker kirken. Sokneprest på Rjukan, Tone Anne Hvalen, tror drop-in-vielse og dåp kan gjøre kirken mer tilgjengelig.

– Vi kan helt sikkert gjøre dette oftere, sier Hvalen.